«Батареї не встигають перезаряджатися». КМВА пояснила, чому у Києві під час відключень електроенергії зникає звʼязок

Під час відключень електроенергії у Києві мобільний звʼязок зникає через те, що батареї, які живлять обладнання операторів, не встигають перезарядитися.

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

«Річ у тому, що обладнання потребує постійного живлення. Аби забезпечити стабільну роботу, застосовують батареї. Вони можуть забезпечити роботу на 4—5 годин. Тому, коли електроенергію вимикають надовго, то акумулятори не встигають перезарядитися», — заявили в КМВА.

Там додали, що найпроблемнішим питанням є мобільний інтернет. «Мережа зазнає значного навантаження, коли більшість переходить з домашнього Wi-Fi на мобільний інтернет. Це впливає на швидкість», — пояснили в адміністрації.

Попри це в КМВА наполягають, що абсолютна більшість українських мереж звʼязку зберігає свою функціональність. Вони дозволяють телефонувати або відправляти sms.