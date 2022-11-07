«Батареї не встигають перезаряджатися». КМВА пояснила, чому у Києві під час відключень електроенергії зникає звʼязок

Під час відключень електроенергії у Києві мобільний звʼязок зникає через те, що батареї, які живлять обладнання операторів, не встигають перезарядитися.
Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.
«Річ у тому, що обладнання потребує постійного живлення. Аби забезпечити стабільну роботу, застосовують батареї. Вони можуть забезпечити роботу на 4—5 годин. Тому, коли електроенергію вимикають надовго, то акумулятори не встигають перезарядитися», — заявили в КМВА.
Там додали, що найпроблемнішим питанням є мобільний інтернет. «Мережа зазнає значного навантаження, коли більшість переходить з домашнього Wi-Fi на мобільний інтернет. Це впливає на швидкість», — пояснили в адміністрації.
Попри це в КМВА наполягають, що абсолютна більшість українських мереж звʼязку зберігає свою функціональність. Вони дозволяють телефонувати або відправляти sms.
- Компанія ДТЕК пояснила, що аварійні відключення електроенергії у Києві триватимуть ще дві доби. Щоб відновити більш-менш стабільне електропостачання потрібно близько двох тижнів.