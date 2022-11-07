ДТЕК: Аварійні відключення світла у Києві триватимуть ще дві доби

Аварійні відключення електроенергії у Києві триватимуть ще дві доби. Щоб відновити більш-менш стабільне електропостачання потрібно близько двох тижнів.

Про це в ефірі телемарафону розповів виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

«За графіком ми зможемо постачати електроенергію в Київ через добу або дві. Це максимум, що ми можемо зробити у найближчий час [...]. Зараз є відключення і за графіком, і аварійні. Ця ситуація буде тривати до тих пір, поки не будуть відремонтовані лінії та інша інфраструктура для того, щоб передати електроенергію в Київ та до інших регіонів України», — сказав Сахарук.