«Укренерго» прогнозує на понеділок дефіцит електроенергії і попереджає про можливі екстрені відключення

Компанія «Укренерго» прогнозує на 7 листопада дефіцит електроенергії у 32%.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

Планові відключення світла розпочнуться о 06:00 і триватимуть до кінця доби. «Окрім того, обленерго можуть проводити екстрені обмеження споживання, застосовуючи графіки аварійних відключень. Такі заходи необхідні, щоб уникнути дефіциту та не допустити перенавантаження високовольтної інфраструктури», — зазначили в компанії.

Окрім Києва та області, екстрені відключення світла можливі у Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях.