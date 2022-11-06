«Укренерго» прогнозує на понеділок дефіцит електроенергії і попереджає про можливі екстрені відключення

Компанія «Укренерго» прогнозує на 7 листопада дефіцит електроенергії у 32%.
Про це йдеться у повідомленні компанії.
Планові відключення світла розпочнуться о 06:00 і триватимуть до кінця доби. «Окрім того, обленерго можуть проводити екстрені обмеження споживання, застосовуючи графіки аварійних відключень. Такі заходи необхідні, щоб уникнути дефіциту та не допустити перенавантаження високовольтної інфраструктури», — зазначили в компанії.
Окрім Києва та області, екстрені відключення світла можливі у Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях.
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