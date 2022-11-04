В «Укренерго» пояснили, чому після початку дії погодинних відключень іноді починаються екстрені обмеження

Енергетики застосовують аварійні відключення електроенергії поза раніше затвердженими графіками «Укренерго», якщо в регіоні спостерігається різке збільшення споживання електрики.

В «Укренерго» пояснили, що графіки погодинних відключень діють до того моменту, коли диспетчер обленерго бачить у себе на моніторі різке одночасне збільшення споживання електроенергії.

Аби вберегти електромережі від додаткових аварій, він вирішує застосувати екстрені заходи, тобто графіки аварійних відключень на території області.

Коли надмірне споживання та загроза перенавантаження мереж минають, замість аварійного відключення продовжують дію графіків погодинних обмежень.

Саме тому електроенергія може зникати не в ті години, які заявлені енергетиками у графіку, а саме відключення може тривати довше.

«Можна сказати, що графіки погодинних відключень — це засіб для консервативного лікування системи, як для людини після тяжкого поранення чи хвороби. Графіки аварійних відключень — це вимушене повернення пацієнта до реанімації», — провели аналогію в «Укренерго».