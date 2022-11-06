Зеленський попередив про підготовку росією нових ударів по енергоінфраструктурі

Президент Володимир Зеленський заявив, що росія концентрує свої сили для можливого повторення масованих ударів по інфраструктурі.
Про це він сказав у відеозверненні в неділю.
«Цієї доби окупанти знову застосовували іранські ударні дрони. Є збиті. Але, на жаль, є і влучання. Ми також розуміємо, що держава-терорист концентрує сили та засоби для можливого повторення масованих ударів по нашій інфраструктурі. Зокрема й для цього росії знадобилися іранські ракети. Готуємось відповідати», — сказав він.
Разом з тим Зеленський звернув увагу, що все частіше зʼявляються повідомлення про те, що у Чорне море на бойове чергування не вийшов жоден носій «Калібрів». «Це дуже вагомий результат, забезпечений нашими захисниками», — сказав президент.
- Російські війська систематично бʼють по обʼєктах критичної інфраструктури України. Наразі серйозно пошкоджено близько 40% енергетичної інфраструктури. У звʼязку з цим проводяться періодичні відключення електроенергії.
- Під час останньої російської масованої атаки, 31 жовтня, у Києві не було влучань російських ракет, але удари по Київщині вплинули на водо- та енергопостачання міста.