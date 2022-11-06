Єврокомісія наступного тижня представить план фіндопомоги Україні на €18 мільярдів

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала презентацію наступного тижня програми фінансової допомоги Україні на 2023 рік.

Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.

Програма допомоги передбачає фінансування українського бюджету у розмірі до €1,5 мільярда на місяць, що загалом становитиме до €18 мільярдів. Обидва лідери визнали важливість забезпечення передбачуваного та регулярного фінансування основних функцій держави. Підтримка у формі пільгових довгострокових позик із покриттям процентних витрат також сприятиме реформам України та її шляху до членства в ЄС.

Урсула фон дер Ляєн підтвердила, що Євросоюз продовжить надавати гуманітарну допомогу Україні, особливо взимку.