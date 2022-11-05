З російського полону повернулися 19 українських прикордонників

Із російського полону в Україну повернулися 19 прикордонників.
Про це повідомили в Державній прикордонній службі.
Попереду на звільнених українців чекає медобстеження та реабілітація. У Держприкодонслужбі показали їхні перші хвилини на українській землі.
- 3 листопада Україна та росія обмінялися полоненими у форматі 107 на 107. Україна повернула з полону шістьох офіцерів і 101 рядового та сержанта. Серед звільнених — бійці ЗСУ, флоту, Тероборони, прикордонники, нацгвардійці, зокрема троє «азовців», а також бійці Держспецслужби транспорту. 74 звільнені бійці захищали «Азовсталь». Деякі добровольцями летіли вертольотом у Маріуполь, щоб воювати за місто.