У Фінляндії виправдали премʼєр-міністра Санну Марін після скандалу з її відео з приватної вечірки

Міністерство юстиції Фінляндії не має підстав підозрювати премʼєр-міністра країни Санну Марін у «підриві репутації та безпеки Фінляндії» через її відео з вечірки.
Про це повідомляє BBC.
Мінʼюст отримав десятки скарг, у яких стверджувалося, що поведінка Марін підірвала «репутацію та безпеку Фінляндії», але канцлер юстиції Туомас Пійсті дійшов висновку, що Марін не зневажала своїх обовʼязків премʼєр-міністра.
«Не було підстав підозрювати премʼєр-міністра в неправомірній поведінці при виконанні службових обовʼязків або у зневажанні службових обовʼязків», — заявив він після офіційного розслідування.
Після відео Санні Марін навіть довелось здавати тест на наркотики, «щоб прояснити будь-які сумніви», — тест виявився негативним. Тоді премʼєр-міністр заявила, що відео було знято у приватному приміщенні та що вона провела вечір із друзями. Коли її спитали про відео, вона сказала журналістам: «Я людина. І я теж іноді жадаю радості, світла і веселощів серед цих темних хмар».
- 18 серпня фінські ЗМІ опублікували відео з приватної вечірки, на якому фігурували фінські знаменитості та Санна Марін. На записі видно, як глава уряду танцює та всіляко розважається з іншими громадськими діячами. Критики премʼєра обурилися й почали закидати їй, що вона мало часу приділяє роботі, а натомість ходить на вечірки та фестивалі.
- Деякі ЗМІ та опозиція звернули увагу на кадр, у якому пролунала фраза зі словом «мука» — так на фінському сленгу називають кокаїн. Марін заявила, що наркотиків на вечірці не було і вона не вживала алкоголь у надмірній кількості, згодом це підтвердив тест.
- 24 серпня Санні Марін довелось вибачатись за фотографії топлес кількох фінських знаменитостей в її резиденції. Вона назвала їх «непідходящими». Фотографія була зроблена в липні й останнім часом поширилася в соцмережах. На ній двоє жінок цілуються та прикривають оголені груди: одна руками, а інша — написом «Фінляндія».