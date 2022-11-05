У Фінляндії виправдали премʼєр-міністра Санну Марін після скандалу з її відео з приватної вечірки

Міністерство юстиції Фінляндії не має підстав підозрювати премʼєр-міністра країни Санну Марін у «підриві репутації та безпеки Фінляндії» через її відео з вечірки.

Про це повідомляє BBC.

Мінʼюст отримав десятки скарг, у яких стверджувалося, що поведінка Марін підірвала «репутацію та безпеку Фінляндії», але канцлер юстиції Туомас Пійсті дійшов висновку, що Марін не зневажала своїх обовʼязків премʼєр-міністра.

«Не було підстав підозрювати премʼєр-міністра в неправомірній поведінці при виконанні службових обовʼязків або у зневажанні службових обовʼязків», — заявив він після офіційного розслідування.

Після відео Санні Марін навіть довелось здавати тест на наркотики, «щоб прояснити будь-які сумніви», — тест виявився негативним. Тоді премʼєр-міністр заявила, що відео було знято у приватному приміщенні та що вона провела вечір із друзями. Коли її спитали про відео, вона сказала журналістам: «Я людина. І я теж іноді жадаю радості, світла і веселощів серед цих темних хмар».