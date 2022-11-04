ЗМІ опублікували супутникові знімки з полігонів білорусі. Окрім «Кинджалів», там зʼявилися намети російських військових

Супутникові знімки свідчать про те, що на полігонах білорусі зʼявилися намети з російськими військовими.

Про це повідомляє «Радыё Свабода», яке опублікувало супутникові знімки Planet Labs.

На 230-му загальновійськовому полігоні «Обуз-Ліснівський» (Барановицький район) зафіксовано збільшення кількості наметів для російських військових, польовий табір, польовий госпіталь і стоянку російської техніки з різними вантажівками типу «Урал». На знімку можна нарахувати приблизно 190 наметів і 200 вантажівок.

На полігоні 103 повітряно-десантної бригади збройних сил білорусі «Лосвідо» (Вітебський район) видно великий польовий табір і дві стоянки, більшість техніки — вантажівки. Знімки свідчать про наявність там понад 100 наметів та майже 45 одиниць техніки.

На полігоні «Осиповський» (Осиповський район) видно невеликий польовий табір і стоянку військової техніки — приблизно 40 наметів і майже 100 одиниць техніки.

На знімку аеродрому «Мачулищі» від 30 жовтня чітко видно три російські МіГ-31К. На свіжому знімку видно, що біля одного з літаків лежить обʼєкт завдовжки 7—8 м, що за формою схожий на гіперзвукову ракету «Кинджал».