МОЗ дозволив робити бустерне щеплення від коронавірусу дітям 12—17 років

Міністерство охорони здоровʼя дозволило вводити бустерну дозу вакцини від коронавірусу дітям від 12 до 17 років. Там нагадують, що за час пандемії від ускладнень померли 84 дитини.

Про це пише МОЗ у своєму Facebook.

«Бустерну дозу підліткам рекомендують через 6 місяців після завершення первинного курсу вакцинації. Якщо дитина за медичними показаннями отримала додаткову дозу вакцини, то бустер вводять через 3 місяці після додаткової дози», — йдеться в повідомленні.

Для бустерного щеплення дітей використовуватиметься лише мРНК-вакцина від Comirnaty/Pfizer.

За весь час пандемії захворювання підтвердили у майже 390 тисяч дітей. Лише за минулий тиждень захворіли понад 1 600 дітей. У МОЗ підкреслили, що для щеплення дітей 12—13 років обовʼязковою є згода від батьків або опікунів. Водночас діти від 14 років можуть самостійно звертатися до будь-якого пункту щеплення.