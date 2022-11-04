Минулої доби в Києві випала рекордна за майже 30 років кількість опадів

У Києві протягом минулої доби випала рекордна кількість опадів за останні 27 років.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

«3 листопада в столиці було зафіксовано рекордну кількість опадів — 17 мм, що на 1,3 мм більше, ніж попередній рекорд 1995 року, коли випало 15,7 мм опадів», — йдеться в повідомленні.

На початку жовтня кліматологи повідомляли, що з 6 жовтня в Києві розпочався антициклонічний характер погоди із підвищенням температури повітря. Це означало початок так званого бабиного літа.