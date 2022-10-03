Вересень у Києві був холоднішим, ніж зазвичай. Середня температура становила 12 °С тепла

Вересень у столиці був в середньому на 2 °С холодніший, аніж зазвичай. Температура повітря у столиці була +12,7 °С.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

«За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, середньомісячна температура повітря вересня у Києві становила +12,7 °С, що нижче за кліматичну норму на 2,2 °С. Метеорологічна осінь у столиці розпочалась другого числа зі зниженням середньодобової температури повітря нижче +15,0 °С», — йдеться у повідомленні.

Найтеплішим днем було 1 вересня, коли температура повітря становила +21,1 °С, а найхолоднішим — 25 вересня, коли температура впала до +5,9 °С.

Також за місяць дослідники зафіксували 63 мм опадів, що становить 109 % кліматичної норми.