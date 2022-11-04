Ірландія прийняла понад 55 тисяч українських біженців. Країна більше не має можливостей приймати нових переселенців

Ірландія наразі прийняла понад 55 тисяч українських біженців і більше не має місць для розміщення нових переселенців.

Про це посол Ірландії в Україні Тереза Хілі написала в статті для «Європейської правди».

Окрім підтримки, наданої через канали ЄС, Ірландія надала €20 мільйонів гуманітарної допомоги Україні та сусіднім країнам і тимчасово скасувала для українців візові вимоги.

«Ірландія ніколи не бачила такої кількості людей, які одночасно прибували за такий короткий проміжок часу. Зараз ми приймаємо понад 55 тисяч українців — понад 1% нашого населення. Уряд, державні та громадські службовці, а також волонтери по всій країні наполегливо працюють, щоб впоратися з цією гуманітарною кризою, надаючи необхідну підтримку тим, хто шукає притулку та інших послуг. Але я хочу розповісти та підкреслити, що тепер у держави лишилася обмежена кількість вільного соціального житла», — констатувала посол.

За її словами, останніми днями траплялися випадки, коли ірландці не могли тимчасово розмістити новоприбулих українців, так само як і шукачів міжнародного захисту з інших країн, у належних умовах.