Посольство Ірландії відновлює роботу в Києві

Посольство Ірландії в Україні, яке працювало дистанційно від початку вторгнення, відновлює роботу в Києві.

Про це повідомив міністр закордонних справ Саймон Ковені.

Коментуючи відновлення роботи посольства, Ковені назвав його пріоритетом «відновлення та розбудову мережі контактів з українськими урядовцями для кращого інформування про надання Ірландією підтримки та допомоги уряду та народу України».

Наразі МЗС Ірландії не радить своїм громадянам їхати в Україну.