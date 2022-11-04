На Херсонщині окупанти повісили жінку на вулиці за слова «Скадовськ — це Україна»

В окупованому Скадовську окупанти повісили на вулиці 56-річну медсестру Тетяну Мудренко за слова «Скадовськ — це Україна».

Про це пише Financial Times.

За словами сестри загиблої Наталі Чорної, 15 жовтня ій зателефонувала жінка та повідомила, що окупанти публічно стратили Тетяну на вулиці.

«Вона мені сказала, що Таню повісили. Їй щось вилили в рот, а потім повісили перед будівлею суду», — розповіла Чорна журналістам.

Жінка зателефонувала в місцевий морг, щоб підтвердити смерть сестри, але співробітники відмовилися з нею говорити. Але врешті-решт Наталі надіслали свідоцтво про смерть, де причиною вказана «механічна асфіксія».

За даними свідків, Тетяна Мудренко неодноразово критикувала російських окупантів та відвідувала проукраїнські мітинги в Скадовську. Останній інцидент перед її смертю стався на початку жовтня. Тоді Тетяна сварила українських правоохоронців, які перейшли на бік росіян, та вигукувала «Скадовськ — це Україна!» Після цього поліцейські-колаборанти викрали Мудренко та її чоловіка Анатолія Орєхова з будинку. Сусіди розповіли, що окупанти також забрали автівку та велосипеди подружжя.

За словами сусідів, росіяни звільнили Орєхова з полону і дозволили поховати тіло дружини. У нього була зламана рука, на тілі можна було побачити інші сліди побоїв. Потім чоловік знову зник, і відтоді його ніхто не бачив.

У Financial Times зазначають, що деякі деталі викрадення та смерті Тетяни Мудренко не вдалося перевірити незалежно, оскільки ці події відбувалися в зонах, недоступних для західних журналістів. Але журналісти бачили свідоцтво про смерть Тетяни, а також чули свідчення місцевих та свідків, які підтверджують розповідь Наталі Чорної.