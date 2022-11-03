На звільнених територіях Харківщини, Донеччини та Херсонщини знайшли тіла 868 убитих окупантами цивільних

На деокупованих територіях Донецької, Харківської та Херсонської областей від 24 лютого знайшли тіла 868 убитих цивільних.

Про це повідомив начальник департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Національної поліції Олексій Сергєєв.

«Від початку деокупаційних заходів поліція виявила у цих регіонах тіла 868 цивільних, з них 24 діти. Лише за вчорашній день у цих областях знайшли тіла 14 людей, що є черговим підтвердженням того, що росія здійснює фактично геноцид українського народу», — заявив Сергєєв.

За його словами, на території деокупованих регіонів виявили 34 катівні — 24 у Харківській області, по три — у Херсонській та Київській областях, дві — у Сумській області та по одній — у Донецькій та Чернігівській.