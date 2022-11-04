У застосунку «Київ Цифровий» запустили нове голосування про перейменування вулиць

У застосунку «Київ Цифровий» стартувало опитування щодо повернення історичних назв у столиці.
Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації.
У перелік увійшли 32 обʼєкти: вулиці, провулки, площі — зараз їхні назви пов’язані з російською федерацією та її сателітами.
Щоб проголосувати, у застосунку треба натиснути «Електронна демократія» — «Опитування» — «Взяти участь».
За словами заступника голови КМДА і керівника цифрової трансформації столиці Петра Оленича, електронне опитування триватиме до 13 листопада, а всі результати передадуть на розгляд Київради.
- На початку вересня Київська міська рада проголосувала за перейменування 40 вулиць у столиці. Назву змінить проспект Героїв Сталінграда — тепер він називатиметься проспект Володимира Івасюка. Проспект Мінський перейменували на проспект Литовський, площу Волгоградську — на площу Конотопської битви, а площу Героїв Великої Вітчизняної — на Наводницьку площу.
- А наприкінці жовтня Київрада перейменувала ще понад 40 вулиць, провулків та площ столиці, назви яких повʼязані з росією та Радянським Союзом.