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У Києві зʼявився провулок Кузьми Скрябіна та площа Чорнобаївська. Київрада перейменувала понад 40 вулиць столиці

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Київрада перейменувала понад 40 вулиць, провулків та площ столиці, назви яких повʼязані з росією та Радянським Союзом.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Він перелічив деякі нові назви:

  • вулиця Славгородська — вулиця імені загиблого Героя російсько-української війни Дениса Антіпова;
  • вулиця Карла Маркса — вулиця Йоганна Вольфганга Ґете;
  • площа Амурська — площа Васильківська;
  • вулиця Пушкінська — вулиця Євгена Чикаленка;
  • вулиця Некрасівська — вулиця Івана Драча;
  • вулиця Краснодарська — вулиця Ґолди Меїр;
  • вулиця Астраханська — вулиця Кастуся Калиновського;
  • вулиця Багратіона — вулиця Максима Левіна, фотокореспондента, який загинув у березні 2022 під Києвом;
  • провулок Московський — провулок Павла Лі;
  • провулок Олександра Бестужева — провулок Кузьми Скрябіна;
  • площа Героїв Бреста — площа Чорнобаївська;
  • вулиця Маршала Тимошенка — вулиця Левка Лукʼяненка;
  • вулиця Олександра Матросова — вулиця Генерала Кульчицького, українського військового, що загинув у 2014 році у Словʼянську.

Кличко також нагадав, що нові топоніми обирали кияни. На електронне голосування у застосунку «Київ Цифровий» винесли 296 обʼєктів, які відбирала експертна комісія.

Назви, за які проголосувала більшість мешканців столиці, передали до сесійної зали Київради на голосування.

  • На початку вересня Київська міська рада проголосувала за перейменування 40 вулиць у столиці. Назву змінить проспект Героїв Сталінграда — тепер він називатиметься проспект Володимира Івасюка. Проспект Мінський перейменували на проспект Литовський, площу Волгоградську — на площу Конотопської битви, а площу Героїв Великої Вітчизняної — на Наводницьку площу.