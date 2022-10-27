У Києві зʼявився провулок Кузьми Скрябіна та площа Чорнобаївська. Київрада перейменувала понад 40 вулиць столиці

Київрада перейменувала понад 40 вулиць, провулків та площ столиці, назви яких повʼязані з росією та Радянським Союзом.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Він перелічив деякі нові назви:

вулиця Славгородська — вулиця імені загиблого Героя російсько-української війни Дениса Антіпова;

вулиця Карла Маркса — вулиця Йоганна Вольфганга Ґете;

площа Амурська — площа Васильківська;

вулиця Пушкінська — вулиця Євгена Чикаленка;

вулиця Некрасівська — вулиця Івана Драча;

вулиця Краснодарська — вулиця Ґолди Меїр;

вулиця Астраханська — вулиця Кастуся Калиновського;

вулиця Багратіона — вулиця Максима Левіна, фотокореспондента, який загинув у березні 2022 під Києвом;

провулок Московський — провулок Павла Лі;

провулок Олександра Бестужева — провулок Кузьми Скрябіна;

площа Героїв Бреста — площа Чорнобаївська;

вулиця Маршала Тимошенка — вулиця Левка Лукʼяненка;

вулиця Олександра Матросова — вулиця Генерала Кульчицького, українського військового, що загинув у 2014 році у Словʼянську.

Кличко також нагадав, що нові топоніми обирали кияни. На електронне голосування у застосунку «Київ Цифровий» винесли 296 обʼєктів, які відбирала експертна комісія.

Назви, за які проголосувала більшість мешканців столиці, передали до сесійної зали Київради на голосування.