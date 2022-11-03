Пентагон: США вже кілька місяців проводять інспекції щодо зброї в Україні, жодних розкрадань не виявили

У Пентагоні заявили, що вже кілька місяців проводять перевірки щодо того, як Україна використовує західну зброю. Жодних ознак розкрадання під час інспекцій не виявили.

Про це заявив речник Пентагону, бригадний генерал Патрик Райдер, пише AFP.

«Невелика команда, що складається з персоналу офісу аташе з питань оборони посольства США в Києві, провела кілька перевірок поставок американської допомоги в галузі безпеки протягом останніх кількох місяців у різних місцях в Україні», — зазначив він.

За його словами, такі інспекції не здійснювалися поблизу лінії фронту і не були реакцією на якісь події. Він наголосив, що у США немає доказів якихось розкрадань американської допомоги в Україні.

Райдер підкреслив, що Україна відстежує «допомогу у сфері безпеки від прикордонних логістичних центрів до лінії фронту», а також «надає звіти про витрати та пошкодження, щоб зафіксувати втрати».