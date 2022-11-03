За час повномасштабного вторгнення Україна звільнила з російського полону 1 138 людей

Від початку російського вторгнення, 24 лютого, Україна змогла повернути 1 138 полонених військових зі складу Сил оборони України.
Про це в ефірі телемарафону повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.
«Звільнені сьогодні захисники вже отримали можливість звʼязатися з ріднею. Більшість із них ми доставили в лікарню, зокрема в реанімацію. Це був важкий обмін, бо йдеться про важкопоранених бійців», — зазначив Юсов.
- 3 листопада Україна та росія обмінялися полоненими у форматі 107 на 107. Україна повернула з полону шістьох офіцерів і 101 рядового та сержанта. Серед звільнених — бійці ЗСУ, флоту, Тероборони, прикордонники, нацгвардійці, зокрема троє «азовців», а також бійці Держспецслужби транспорту. 74 звільнені бійці захищали «Азовсталь». Деякі добровольцями летіли вертольотом у Маріуполь, щоб воювати за місто.