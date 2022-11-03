За час повномасштабного вторгнення Україна звільнила з російського полону 1 138 людей

Від початку російського вторгнення, 24 лютого, Україна змогла повернути 1 138 полонених військових зі складу Сил оборони України.

Про це в ефірі телемарафону повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

«Звільнені сьогодні захисники вже отримали можливість звʼязатися з ріднею. Більшість із них ми доставили в лікарню, зокрема в реанімацію. Це був важкий обмін, бо йдеться про важкопоранених бійців», — зазначив Юсов.