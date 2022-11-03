Створюють ефект тотальної евакуації. У командуванні «Південь» назвали провокацією зникнення російських прапорів у Херсоні

Зняття прапора росії з будівлі Херсонської обласної адміністрації може бути провокацією, вважає начальниця обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

«Це може бути прояв провокації для того, щоб створити враження, що населені пункти залишені, що входження до них безпечне. З огляду на те, що вони давно готувалися до вуличних боїв, на те, як вони розташовують свої підрозділи, ми усвідомлюємо заплановану тактику дій, і не варто поспішати радіти. Треба розуміти, що гібридна війна передбачає і ось такі інформаційні вкиди, атаки, які можуть бути розраховані на послаблення військ», — розповіла вона в ефірі національного телемарафону.

Гуменюк зауважує, що російські окупанти створюють «ефект тотальної евакуації».

«Ми продовжуємо бойові дії. Не зважаючи на те, що ворог намагається нас переконати в тому, що вони залишають населені пункти і створюють ефект тотальної евакуації, ми відстежуємо, бачимо і усвідомлюємо, що це можуть бути певні хитрощі, військові маневри для того, щоб створити для себе якусь правильно побудовану оборону», — зазначила спікерка.

За її словами, у Херсоні залишаються регулярні підрозділи рф, які переодягнені в цивільних — вони продовжують заселятися не лише в обласному центрі, а й в інших населених пунктах у домівки людей, які виїхали.

Гуменюк нагадала, що російські війська перекрили для руху цивільних річку Дніпро, що може свідчити про те, що вони намагаються виключно у своїх цілях використовувати ці переправи.