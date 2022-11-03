Люди доброї волі. Глава МЗС розповів, хто атакував російський флот у Севастополі

Напад на кораблі чорноморського флоту рф, які стояли в бухті в Севастополі, організували і провели «люди доброї волі».

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтервʼю іспанському виданню Cadena SER.

Журналіст запитав міністра, хто, якщо не Україна, атакував флот морськими безпілотниками?

«Люди доброї волі», — відповів Кулеба.