Українські хакери отримали доступ до даних центрального банку росії

Українські кіберфахівці отримали доступ до мереж центрального банку російської федерації.

Про це повідомила IT-армія України та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Українські хакери отримали інформацію про персонал, спеціалізовані автоматизовані банківські системи, їхні вихідні файли, принципи їхньої взаємодії. Також є доступ до систем криптографічного захисту інформації та інших матеріалів, які циркулюють у мережах центробанку рф. Їх уже аналізують українські фахівці.

«Наразі ми публікуємо для громадськості перші 27 тисяч файлів, з якими ви можете ознайомитись, проаналізувати, зробити відповідні висновки та вчинити певні дії», — зазначили кіберфахівці.

Вони оприлюднили посилання, за яким можна ознайомитися з цими даними.