Мінцифри: IT-армія України зламала сайт «ПВК Вагнера»

Українські кіберфахівці зламали сайт російської «приватної військової компанії Вагнера».
Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
«Усі персональні дані найманців у нас! На кожного ката, вбивцю та ґвалтівника чекає сурове покарання. Помста неминуча!» — попередив міністр.
- Раніше низка ЗМІ повідомляли, що у «ПВК Вагнера» для війни в Україні вербують російських вʼязнів. Їм обіцяють гроші та амністію. У наборі найманців нібито особисто брав участь «кухар путіна» євген пригожин, якого вважають куратором «ПВК Вагнера».