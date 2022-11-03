Уламки китайської ракети Long March 5B падають на Землю. Де вони приземляться, поки невідомо

Китайська ракета Long March 5B найближчими днями впаде на Землю. Місце падіння поки що невідоме.
Про це повідомляє Space.com.
У понеділок, 31 жовтня, Агенство пілотованих космічних польотів Китаю (CSMA) запустило третій і останній модуль космічної станції Tiangong на ракеті-носії Long March 5B.
Китай знову не здійснив контрольований вихід з орбіти основного ступеня ракети після розгортання її корисного навантаження. Тепер 23-тонний корпус носія Long March 5B падає на Землю.
Консультант офісу головного інженера американської Aerospace Corporation Тед Мюльгаупт зазначив, що «88% населення світу знаходяться під загрозою» через китайське космічне сміття, яке може впасти на них. Водночас він зазначив, що імовірність такої події невелика.
«Відповідь полягає в тому, що у вас набагато більше шансів виграти в лотерею сьогодні ввечері, ніж щоб у вас влучив цей обʼєкт. Ризик для людини становить шість на 10 трильйонів. Це справді невелика ймовірність», — сказав Мюльгаупт.
- Єдиний випадок, коли космічне сміття впало на людину, зареєстрували у 1997 році в американському штаті Оклахома. Тоді шматок космічного сміття впав на плече жінці на імʼя Лотті Вільямс. Вона не постраждала.
- У 2020 році уламки китайської ракети пошкодили кілька будівель у Кот-дʼІвуарі.
- 24 липня 2022 року Китай запустив другий із трьох модулів своєї космічної станції. Лабораторний модуль Wentian («Пошук небес») вагою 23 т стартував з китайської ракети Long March 5B із космічного стартового центру в південній провінції Хайнань. Wentian відокремився від ракети приблизно через 10 хвилин після запуску.
- 31 липня уламки китайської ракети впали на Землю над Індійським океаном. У NASA заявили, що Пекін не надав конкретної інформації про траєкторію, необхідної для того, щоб знати, куди може впасти космічне сміття.
- На початку серпня 2022 року фермер з Австралії знайшов у полі частину капсули SpaceX, яка впала з космосу. Це підтвердило Австралійське космічне агентство (ASA).