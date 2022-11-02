У Британії від імені українців подали в суд на «ПВК Вагнера» і її засновника пригожина

Британська юридична фірма McCue Jury & Partners від імені постраждалих українців подає судовий позов до Високого суду Лондону проти «ПВК Вагнера» та її засновника євгена пригожина, який сьогодні особисто вербує на війну проти України увʼязнених у російських тюрмах.

Про це йдеться у заяві фірми.

Позов стосується терору проти українського населення та умисного заподіяння шкоди і страждань.

У фірмі заявили, що це перший випадок в історії, коли на приватну військову компанію подають до суду за тероризм. Там вважають, що цей прецедент може змінити ставлення до подібних організацій, які працюють на режими.

Справа фінансуватиметься за рахунок краудфандингу.