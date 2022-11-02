У Британії від імені українців подали в суд на «ПВК Вагнера» і її засновника пригожина

Британська юридична фірма McCue Jury & Partners від імені постраждалих українців подає судовий позов до Високого суду Лондону проти «ПВК Вагнера» та її засновника євгена пригожина, який сьогодні особисто вербує на війну проти України увʼязнених у російських тюрмах.
Про це йдеться у заяві фірми.
Позов стосується терору проти українського населення та умисного заподіяння шкоди і страждань.
У фірмі заявили, що це перший випадок в історії, коли на приватну військову компанію подають до суду за тероризм. Там вважають, що цей прецедент може змінити ставлення до подібних організацій, які працюють на режими.
Справа фінансуватиметься за рахунок краудфандингу.
- Російська «ПВК Вагнера» бере активну участь у війні проти України та задіяна не лише в боях, а й у розбудові оборонних укріплень на окупованих територіях. Також «вагнерівці» відповідальні за низку страт полонених на відео і воєнні злочини.
- Самого пригожина кілька разів помічали в Україні, зокрема в Попасній, де в серпні українські HIMARS знищили базу найманців. Окрім того, пригожин їздить по колоніях і вʼязницях, де агітує увʼязнених вступати до ПВК.