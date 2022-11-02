Десять ракет КНДР полетіли в бік Південної Кореї. Сеул запустив ракети у відповідь

КНДР запустила 10 ракет в бік Південної Кореї. Північнокорейська балістична ракета впала неподалік узбережжя. Сеул відповів власними пусками ракет.

Про це пише Reuters.

Одна з ракет впала за межами територіальних вод Південної Кореї, на південь від Північної обмежувальної лінії — морського кордону між країнами. Місце падіння снаряду розташоване за 57 кілометрів від південнокорейського міста Сокчо та за 167 кілометрів від острова Уллен. На острові оголошували повітряну тривогу.

Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль назвав дії КНДР «ефективним актом територіального вторгнення». В його офісі пообіцяли «швидку та тверду відповідь».

Згодом південнокорейські військові літаки у відповідь випустили три ракети класу «повітря-земля» в море через обмежувальну лінію.