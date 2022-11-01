Київ заради економії світла повністю відмовляється від тролейбусів

Комунальне підприємство «Київпастранс» із 2 листопада призупиняє експлуатацію всіх тролейбусів задля економії електроенергії.
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
«Відзавтра, із 2 листопада, на всіх тролейбусних маршрутах столиці працюватимуть автобуси. Робимо це, щоб зменшити навантаження на енергосистему та економити електрику», — заявив він.
Київ почав заміняти тролейбуси автобусами ще півтора тижня тому.
20 жовтня після російських ударів по енергетичній інфраструктурі на більшість тролейбусних маршрутів вийшли автобуси.
- Уранці 31 жовтня росіяни обстріляли 18 обʼєктів критичної інфраструктури, більшість із яких енергетичні. Через це без електрики залишилися тисячі людей в семи областях країни.