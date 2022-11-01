У путіна заявили, що указ про завершення мобілізації не потрібен. У росії почався осінній призов до армії

Речник президента росії дмитро пєсков заявив, що для завершення так званої часткової мобілізації не потрібен окремий указ путіна.
Його слова процитувало російське пропагандистське видання «РИА Новости».
«Указ не потрібний, з цього приводу ми маємо висновок державного правового управління адміністрації президента. Відповідно, часткову мобілізацію завершено», — сказав він.
Він додав, що міноборони розіслало відповідні телеграми у військкомати. Відповідаючи на запитання, чи дозволить поточний наказ путіна про «часткову мобілізацію» розпочати новий етап мобілізації, пєсков сказав «ні» і заявив, що 300 тисяч осіб призовників мобілізували, чим «виконали указ».
З 1 листопада розпочався осінній призов до армії, передає «Радіо Свобода». До армії планується призвати 120 тисяч осіб.
- 31 жовтня путін заявив, що мобілізацію в росії завершено, а на запитання журналістів про відповідний указ, відповів, що «порадиться з юристами» з цього приводу. Того ж дня міністр оборони рф шойгу доповів про завершення часткової мобілізації.
- Правозахисники і юристи, однак, побоюються, що влада рф може продовжити набирати росіян для відправки на війну проти України, оскільки перший указ путіна дає змогу це робити — у ньому немає чітких строків завершення мобілізації, а чисельність призовників прихована. ЗМІ раніше повідомляли, що за указом мобілізують до 1 млн осіб.