Міністр оборони рф шойгу оголосив про завершення мобілізації

Міністр оборони росії сергій шойгу оголосив про завершення часткової мобілізації в росії.

Про це повідомляє Insider.

На зустрічі з президентом рф володимиром путіним, шойгу заявив, що до лав російської армії призвали 300 тисяч осіб, а «інших мобілізаційних завдань не планується». За словами шойгу, військкомати продовжать набір лише добровольців та бажаючих укласти контракт.

Також шойгу повідомив, що після навчання до чинних військ вже направили 82 тис. мобілізованих.

При цьому, російських правозахисник Павло Чіков заявив, що закон та указ про мобілізацію припускають її оголошення, проте завершення чи припинення мобілізації ніяк не врегульовано нормативними актами. Він уточнює, що очільники регіонів не мають жодних повноважень завершувати мобілізацію, хоч і сприяє при її оголошенні. За його словами, потреба у новій хвилі призову може виникнути будь-якої миті.