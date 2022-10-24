Головне управління розвідки: Окупанти мобілізували на війну з Україною 200 тисяч осіб

Росіяни мобілізували близько 200 тисяч осіб для війни проти України.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони.

«Підтверджується кількість мобілізованих до лав зс рф «першої хвилі» — щонайменше 200 тисяч осіб», — повідомляє воєнна розвідка.

Зазначається, що перша частина мобілізованих, направлених в Україну з мінімальними термінами підготовки (або взагалі без неї,) призначена для стабілізації лінії фронту. Наступні частини мобілізованих направлятимуть з огляду на розвиток оперативної обстановки та, за можливості, залежно від готовності особового складу. За таким же принципом до ведення бойових дій проти ЗСУ залучатимуть мобілізованих другої, третьої та інших хвиль мобілізації.