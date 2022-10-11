У росії понад 100 мобілізованих влаштували бунт — відмовляються покидати казарми

У росії мобілізовані відмовляються виконувати накази та залишати казарму для участі у війні на території України.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні.

«За наявною інформацією, на одному з навчальних полігонів східного військового округу через низький рівень забезпечення, недотримання санітарних норм, неналежне харчування та відсутність нормальних умов для проживання понад 100 мобілізованих відмовляються виконувати будь-які накази командування та залишати казарму», — зазначив Генштаб.

Там наголосили, що мобілізація та перекидання резервів не дозволяють окупантам подолати спротив української армії.