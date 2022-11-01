МЗС України вимагає виключити росію з «Великої двадцятки»

Міністерство закордонних справ України вимагає виключити росію зі списку запрошених на саміт «Великої двадцятки» (G20), а також позбавити її права на членство в ній.

Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко.

«Путін публічно визнав віддання наказу про ракетні удари по українських цивільних та по енергетичній інфраструктурі. Маючи руки по лікті в крові, він не має сидіти за одним столом із світовими лідерами. Запрошення путіну на саміт на Балі має бути відкликане, а росія — виключена із «Групи двадцяти», — зазначив речник.