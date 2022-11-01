Верифікація в Twitter за $20. Письменник Стівен Кінг «збив» ціну, Ілон Маск запропонував $8

Американський письменник Стівен Кінг розкритикував плани нового голови Twitter зробити верифікацію у соцмережі платною.

«20 доларів на місяць, щоб зберегти мій блакитний чек [Twitter Blue]? До біса, нехай вони мені платять», — написав Кінг.

До нього у коментарі прийшов Ілон Маск. Він відповів, що Twitter не може повністю покладатися на рекламодавців і запропонував підписку за $8. Також Маск пообіцяв надати детальне обґрунтування нововведення, перш ніж воно буде реалізоване. Новий власник Twitter додав, що це єдиний спосіб перемогти ботів і тролів.