Верифікація в Twitter за $20. Письменник Стівен Кінг «збив» ціну, Ілон Маск запропонував $8

Американський письменник Стівен Кінг розкритикував плани нового голови Twitter зробити верифікацію у соцмережі платною.
«20 доларів на місяць, щоб зберегти мій блакитний чек [Twitter Blue]? До біса, нехай вони мені платять», — написав Кінг.
До нього у коментарі прийшов Ілон Маск. Він відповів, що Twitter не може повністю покладатися на рекламодавців і запропонував підписку за $8. Також Маск пообіцяв надати детальне обґрунтування нововведення, перш ніж воно буде реалізоване. Новий власник Twitter додав, що це єдиний спосіб перемогти ботів і тролів.
- Після купівлі Twitter Ілон Маск розпустив раду директорів та анонсував створення ради з модерації контенту. Маск доручив розробникам Twitter зробити верифікацію платною у стислі терміни (до 7 листопада), погрожуючи звільненням.
- Він хоче додати галочки верифікації у свою платну підписку Twitter Blue, а її вартість підвищити до $19,99 на місяць. Поточна вартість підписки — $4,99.