Reuters: США відновили інспекції для відстеження зброї, яку постачають Україні

Сполучені Штати відновили інспекції в Україні, щоб відстежити постачання зброї.

Про це пише Reuters із посиланням на анонімного американського високопосадовця.

Він повідомив, що український уряд зобов’язався зберігати та обліковувати зброю, а достовірних доказів її перенаправлення у США немає.

Але, за його словами, Сполучені Штати нещодавно відновили інспекції «на місці» для перевірки запасів зброї в Україні «коли і де дозволяють умови безпеки». Такі інспекції є звичайною частиною угод, які країни підписують зі Сполученими Штатами для передачі зброї.

«Ми продовжуватимемо працювати з нашими колегами в уряді США та з нашими міжнародними партнерами, щоб забезпечити підзвітність допомоги у сфері безпеки зараз і в майбутньому», — сказав чиновник журналістам.

Перевірки проводять аташе з питань оборони та відділ оборонного співробітництва при посольстві США в Києві, який відновив роботу у травні.

Співрозмовник Reuters відмовився говорити, скільки інспекцій уже проведено, але визнав, що не завжди легко відслідковувати зброю в районі активних бойових дій.