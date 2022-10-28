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Пентагон оголосив новий пакет військової допомоги Україні — на $275 мільйонів

Автор:
Ангеліна Шеремет
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Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги Україні на $275 мільйонів.

Про це повідомила під час брифінгу 28 жовтня речниця Пентагону Cабріна Сінгх.

Пакет військової допомоги включає:

  • боєприпаси для Himars;
  • 500 снарядів для високоточної керованої артилерії;
  • системи дистанційного протитанкового мінування;
  • повнопривідні військові автомобілі HMMWV;
  • стрілецьку зброю та боєприпаси.

Cабріна Сінгх також повідомила, що зараз триває тренувальна програма для українських військових — їх навчають користуватись NASAMS, а самі системи мають прибути на початку листопада.

  • 27 жовтня міністр оборони Ллойд Остін заявив, що Україна на початку листопада отримає від США складні системи протиповітряної оборони NASAMS.