У київському метрополітені з 1 листопада збільшують інтервал руху поїздів

З 1 листопада 2022 року у київському метрополітені збільшують інтервал руху поїздів — у пікові години він становитиме 4—5 хвилин, а в міжпік 8—10 хвилин.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

«Фахівці постійно моніторять пасажиропотік на станціях київського метро. Відповідно до цих показників відрегулювали графіки руху і збільшили інтервали між поїздами. Дуже важливо, що такий режим роботи метро дасть змогу більш ощадливо споживати електроенергію», — пояснили в адміністрації.