Bloomberg: США обговорюють з ЄС обмеження на експорт з Китаю

США обговорюють з європейськими союзниками ідею запровадження експортних обмежень проти Китаю на зразок тих обмежень, які ЄС уже застосовує, щоб покарати росію за вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зараз Адміністрація президента США Джо Байдена вивчає можливість використати застосований до росії обмін інформацією та координації, щоб посилити свої двосторонні обмеження на експорт до Китаю.

Разом з тим, ЄС поки не схильний розглядати питання про те, щоб використовувати той самий підхід до Китаю, що й до росії, тому що «обставини різні», але один зі співрозмовників агентства каже, що, можливо, для обмежень будуть розглянуті товари, які Пекін міг би використовувати для зміцнення свого воєнного потенціалу.

Європейські країни все більше стурбовані конфронтаційною позицією китайського уряду, зокрема після нещодавнього зʼїзду Комуністичної партії Китаю, який зміцнив лідерство президента Сі Цзіньпіна. Деякі країни-члени ЄС, включаючи Німеччину, запропонували блоку переглянути свій підхід до Китаю, оскільки Пекін усе менше стає партнером або конкурентом, а більше противником.