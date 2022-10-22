У Китаї завершився зʼїзд Комуністичної партії. Там внесли поправки, які дозволять Сі Цзіньпіну втретє поспіль очолити країну

У Китаї завершився ХХ зʼїзд керівної Комуністичної партії. На ньому затвердили поправки, які дозволять китайському лідеру Сі Цзіньпіну втретє поспіль очолити країну.

Про це пише Reuters.

На зʼїзді члени партії визначили Сі як «основного» лідера партії і закріпили його ідеї як керівні принципи майбутнього розвитку Китаю. «Дві гарантії» забезпечують «основний» статус Сі в партії та централізовану владу партії над Китаєм.

Крім цього, партія фактично відправила на пенсію кількох важковаговиків китайської політики із Центрального комітету. Йдеться про чинного премʼєра Лі Кецяна, чий термін закінчується в березні, та колишнього очільника провінції Гуандун Ван Яна, якого раніше розглядали наступником Кецяна на посаді премʼєра.

Завершився зʼїзд незвичайною подією — попередника Сі, лідера Китаю у 2002—2012 роках Ху Цзіньтао просто вивели із зали засідань. Жодних пояснень, чому це сталося, у Китаї поки не дають. Сам Ху Цзіньтао сидів поруч Сі Цзіньпіна. Відомо, що Ху Цзіньтао тривалий час виступає за «колективне» управління країною і введення обмежень за віком та термінами.

Сі Цзіньпін мав завершувати своє правління в Китаї, оскільки спливав уже другий його термін на посаді очільника Компартії, але на цьому зʼїзді йому фактично дозволили продовжувати керувати країною далі. Так він став найавторитетнішим лідером Китаю з часів Мао Цзедуна.

У неділю, 23 жовтня, у Китаї призначать новий склад Політбюро ЦК та постійного комітету Політбюро. Очікуєтсья, що тоді ж Сі Цзіньпіна офіційно затвердять на третій термін.