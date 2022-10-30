Україна перейшла на зимовий час. Стрілки годинників перевели назад

Уночі 30 жовтня о 4-й годині за київським часом Україна перейшла на зимовий час. Стрілки годинників перевели на одну годину назад.
Точний час за Києвом можна перевірити за цим посиланням.
Зміна часу в Україні відбувається разом з усім Європейським Союзом і більшістю країн Європи двічі на рік: в останню неділю березня країна переходить на літній час, а кожної останньої неділі жовтня повертається на зимовий, тобто свій стандартний поясний час.
Переведення годинників в Україні регламентується постановою Кабміну від 1996 року, але у 2021 році парламентарі хотіли відмовитися від практики переведення стрілок кожні пів року, проте Верховна Рада не підтримала законопроєкт у другому читанні.
- Зараз близько 60 країн у всьому світі продовжують щороку переводити час на годину вперед і назад. Більшість із них — у Європі. А в деяких країнах, наприклад у США, Канаді, Мексиці та Австралії, час переводять не на всій території.