Україна в ніч на 30 жовтня перейде на зимовий час

В Україні в ніч із суботи на неділю переводитимуть годинники на зимовий час. О 04:00 ранку 30 жовтня стрілки годинника повернуть на одну годину назад.
Точний час за Києвом можна перевірити за цим посиланням.
Перехід на літній і зимовий час регламентує постанова Кабінету міністрів, ухвалена в 1996 році. Згідно з документом, до переходу на зимовий час у жовтні українці будуть жити в часовому поясі UTC +3. Людям доведеться вставати на годину раніше.
- В Україні у 2021 році вже хотіли відмовитися від практики переведення стрілок кожні пів року, проте Верховна Рада не підтримала законопроєкт.
- Зараз близько 60 країн у всьому світі продовжують щороку переводити час на годину вперед і назад. Більшість із них — у Європі. А в деяких країнах, наприклад у США, Канаді, Мексиці та Австралії, час переводять не на всій території.