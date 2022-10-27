Україна в ніч на 30 жовтня перейде на зимовий час

В Україні в ніч із суботи на неділю переводитимуть годинники на зимовий час. О 04:00 ранку 30 жовтня стрілки годинника повернуть на одну годину назад.

Точний час за Києвом можна перевірити за цим посиланням.

Перехід на літній і зимовий час регламентує постанова Кабінету міністрів, ухвалена в 1996 році. Згідно з документом, до переходу на зимовий час у жовтні українці будуть жити в часовому поясі UTC +3. Людям доведеться вставати на годину раніше.