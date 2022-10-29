Зеленський: В Україні стабілізували електропостачання в міста, але дефіцит ще є

Президент Володимир Зеленський заявив у своєму вечірньому зверненні про стабілізацію постачання електроенергії в міста, але в окремих містах та районах обмеження ще можливі.

«Сьогодні вже значно менше стабілізаційних та аварійних відключень — на порядок менше [...]. Робимо все, щоб відключення електрики стали максимально передбачуваними і щоб люди могли планувати свій день», — сказав президент.

За його словами, важка ситуація після російських ударів була в Умані, Уманському районі та на Київщині, але її наразі виправляють.

Президент наголосив, що повернення технічної можливості електропостачання ще не означає, що подолано дефіцит енергії в системі.

«Російський терор продовжується. Він дуже цинічний. Іноді повторні удари свідомо завдаються тоді, коли розпочався ремонт, коли триває відновлення [...]. Тому, будь ласка, це стосується всіх українців, дуже важливо свідомо ставитись до споживання електрики. Ця потреба зберігається», — сказав Зеленський.