«Укренерго»: Нічні обстріли й атаки дронів пошкодили обладнання енергосистеми в центральних областях

Компанія «Укренерго» повідомила, що нічні обстріли й атаки дронів-камікадзе Shahed-136 пошкодили обладнання магістральної мережі української енергосистеми в центральних областях.
Щоб запобігти перевантаженню мережі та уникнути аварій, у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях обмежують електропостачання. Це дозволить енергетикам швидше відновити пошкоджені обʼєкти та тримати систему збалансованою.
«Надалі величина необхідного обмеження споживачів буде регулюватися залежно від поточної ситуації в енергосистемі», — заявили в «Укренерго».
- Уночі 27 жовтня російські війська запустили по Україні понад 20 дронів-камікадзе. Збити вдалося 19 дронів, які атакували Одеську, Миколаївську та Вінницьку області. Також були обстріли населених пунктів Дніпропетровської та Запорізької областей.
- Глава Київської ОВА повідомляв про кілька «прильотів», які спричинили пожежу.