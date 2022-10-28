Норвегія запровадила нові санкції проти росії

Норвегія запровадила новий пакет санкцій проти росії та її режиму.

Про це повідомляє сайт уряду Норвегії.

Нові санкції запроваджують проти 30 чиновників та семи організацій з росії та з тимчасово окупованих територій України. Тепер до списку санкцій Норвегії входять понад 1 260 осіб і 115 організацій.

Також уряд Норвегії запровадив заборону на обіймання норвежцями керівних посад у деяких компаніях, що перебувають у власності або під контролем рф, та додаткові обмеження на надання послуг, повʼязаних із криптоактивами, для громадян росії та осіб, які проживають у ній.

Крім цього, Норвегія запроваджує нові обмеження на експорт вугілля, електронних компонентів, технічних виробів для авіаційного сектора, деяких хімікатів та вогнепальної зброї, імпорт продукції зі сталі, пластмас, транспортних засобів, текстилю, взуття, шкіри, кераміки, деяких хімічних продуктів та ювелірних виробів, не виготовлених із золота.

Розширено й заборону на захід до портів Норвегії суден, сертифікованих російським морським регістром судноплавства. Винятки для рибальських суден, що заходять до портів Кіркенес, Ботсфіорд і Тромсе, збережуться.