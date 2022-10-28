Прикордонники щодня затримують 30—40 військовозобовʼязаних, які намагаються виїхати за кордон

Військовозобовʼязані українці продовжують намагатися незаконно виїхати за кордон. Прикордонники щодня фіксують 30—40 таких випадків.
Про це на брифінгу сказав речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.
За його словами, щодня українські прикордонники відмовляють у перетині кордону приблизно 150 людям. Здебільшого це військовозобовʼязані чоловіки.
«На жаль, продовжуються спроби перетнути кордон незаконним способом. Щодня затримуються десятки порушників. У середньому це 30—40 осіб на пунктах пропуску, коли вони намагаються використати підроблені документи, або поза пунктами пропуску — на так званій зеленій ділянці кордону, коли вони поодинці чи групами намагаються перетнути кордон», — сказав Демченко.
Загалом з 24 лютого поза пунктами пропуску затримали майже сім тисяч порушників, ще 3 300 — на пунктах пропуску.
Найчастіше порушники намагаються незаконно перетнути кордон через Румунію та Молдову, а через пункти пропуску військовозобовʼязані найчастіше намагаються виїхати до Угорщини та Польщі.
Правоохоронці також продовжують викривати схеми незаконного переправлення українців через кордон — наразі припинено діяльність понад 80 таких схем.
- Від початку російського вторгнення в Україні встановлений воєнний стан, а також оголошена загальна мобілізація, яка забороняє військовозобовʼязаним виїжджати із країни. Наразі воєнний стан і загальну мобілізацію продовжили до 21 листопада 2022 року.
- 20 вересня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про порядок бронювання військовозобовʼязаних під час мобілізації. Він передбачає перелік чоловіків, яких не можна призивати.