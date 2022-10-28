Прикордонники щодня затримують 30—40 військовозобовʼязаних, які намагаються виїхати за кордон

Військовозобовʼязані українці продовжують намагатися незаконно виїхати за кордон. Прикордонники щодня фіксують 30—40 таких випадків.

Про це на брифінгу сказав речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

За його словами, щодня українські прикордонники відмовляють у перетині кордону приблизно 150 людям. Здебільшого це військовозобовʼязані чоловіки.

«На жаль, продовжуються спроби перетнути кордон незаконним способом. Щодня затримуються десятки порушників. У середньому це 30—40 осіб на пунктах пропуску, коли вони намагаються використати підроблені документи, або поза пунктами пропуску — на так званій зеленій ділянці кордону, коли вони поодинці чи групами намагаються перетнути кордон», — сказав Демченко.

Загалом з 24 лютого поза пунктами пропуску затримали майже сім тисяч порушників, ще 3 300 — на пунктах пропуску.

Найчастіше порушники намагаються незаконно перетнути кордон через Румунію та Молдову, а через пункти пропуску військовозобовʼязані найчастіше намагаються виїхати до Угорщини та Польщі.

Правоохоронці також продовжують викривати схеми незаконного переправлення українців через кордон — наразі припинено діяльність понад 80 таких схем.