Каньє Вест поскаржився на втрату $2 мільярдів через скандал з антисемітськими коментарями

Американський репер Каньє Вест заявив, що втратив $2 мільярди після того, як потрапив у скандал через антисемітські висловлювання.
Про це він повідомив в Instagram.
Вест опублікував послання Арі Емануелю — генеральному директору розважального та медійного агентства Endeavour, який закликав компанії припинити співпрацю з репером через низку його нещодавніх антисемітських коментарів.
«Арі Емануель, я втратив $2 мільярди за один день і я досі живий. Це мова любові. Я досі люблю тебе, бог досі любить тебе. Гроші — це не те, ким я є», — написав Вест.
- Під час тижня моди в Парижі Каньє Вест одягнув футболку з написом white lives matter («Білі життя важливі»). Антидифамаційна ліга назвала цю фразу «мовою ненависті» та приписала її прихильникам переваги білої раси, які почали використовувати її у 2015 році у відповідь на рух Black Lives Matter.
- Після цього репер Diddy розкритикував Веста та закликав «не бавитися» з такими слоганами, а також не купувати такі футболки. «Я використовую вас як приклад, щоб показати єврейському народу, який наказав вам подзвонити мені, що ніхто не може погрожувати мені чи впливати на мене», — відповів Вест на критику Diddy.
- Соцмережі Twitter та Instagram заблокували акаунти Каньє Веста через антисемітські висловлювання.
- 17 жовтня стало відомо, що Каньє Вест купує соцмережу Parler, створену як альтернативу Twitter для прихильників консервативних і правих поглядів у США.