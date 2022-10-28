ЗСУ вже збили понад 300 дронів-камікадзе Shahed-136

Українські військові з 13 вересня збили понад 300 ворожих дронів-камікадзе Shahed-136.
Про це на брифінгу повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
«З 13 вересня, відколи перший дрон-камікадзе Shahed-136 був збитий у Купʼянську на Харківщині, до сьогодні маємо понад 300 збитих дронів-камікадзе», — сказав Ігнат.
За його словами, зараз ворог застосовує дрони «хвилями» відповідно до «оперативно-стратегічних завдань».
«Противник бачить результат і, зрозуміло, відстежує, як ці дрони-камікадзе справляються, бачить, що ми їх знищуємо, шукає нові тактичні прийоми для їх застосування, зокрема використовуючи саме нічний час, дуже часто — з 12-ї до другої ночі, коли збивати ці дрони можна лише вогневими засобами, які мають радіолокаційні системи», — сказав Ігнат.
Речник висловив думку, що противник став рідше використовувати дрони, можливо, і тому, що раніше їх було більше в наявності.
Наразі, за словами Ігната, достеменно невідомо, скільки дронів Shahed-136 росія отримала від Ірану. Раніше була інформація про замовлення 2 400 цих БпЛА, але невідомо, чи може Іран виготовляти їх у такій кількості.
- Війська росії наразі атакують Україну іранськими дронами-камікадзе Shahed-136 і використовують у війні багатоцільові БпЛА Mohajer-6. Сили оборони України навчилися збивати більшість атакуючих дронів.
- Газета The Washington Post 16 жовтня писала, що Іран готовий передати рф ракети класу «земля — земля» Fateh-110 і Zolfaghar. Це балістичні ракети малої дальності, які здатні вражати цілі на відстані 300 і 700 кілометрів.
- 18 жовтня Reuters із посиланням на джерела писало, що Іран відмовився продавати росії більш потужні дрони-камікадзе Arash, щоб США не отримали доступу до технологій.