ЗСУ вже збили понад 300 дронів-камікадзе Shahed-136

Українські військові з 13 вересня збили понад 300 ворожих дронів-камікадзе Shahed-136.

Про це на брифінгу повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

«З 13 вересня, відколи перший дрон-камікадзе Shahed-136 був збитий у Купʼянську на Харківщині, до сьогодні маємо понад 300 збитих дронів-камікадзе», — сказав Ігнат.

За його словами, зараз ворог застосовує дрони «хвилями» відповідно до «оперативно-стратегічних завдань».

«Противник бачить результат і, зрозуміло, відстежує, як ці дрони-камікадзе справляються, бачить, що ми їх знищуємо, шукає нові тактичні прийоми для їх застосування, зокрема використовуючи саме нічний час, дуже часто — з 12-ї до другої ночі, коли збивати ці дрони можна лише вогневими засобами, які мають радіолокаційні системи», — сказав Ігнат.