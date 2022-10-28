Розвідка України розібрала збитий іранський безпілотник Mohajer-6. У ньому знайшли компонент українського виробництва

Спеціалісти Головного управління розвідки розібрали іранський розвідувально-ударний безпілотник Mohajer-6, який збили над Чорним морем 23 вересня. Виявилось, що він значно гірший за аналоги конкурентів.

Про це повідомила пресслужба ГУР Міноборони.

Цей іранський безпілотник російські окупанти використовували для атак на Україну. Для виробництва Mohajer-6 Іран використовує частину компонентів побутового призначення — купити їх може будь-хто, тому іранські конструктори змогли обійти санкції.

Спеціаліст розвідки розповів, що ¾ компонентів безпілотника — американського походження. Також у ньому є комплектуючі японського, китайського, австрійського, шведського та навіть українського виробництва.

«Один компонент [українського виробництва], але він є. Зараз наші служби дізнаються, як він туди потрапив», — розповів український спеціаліст.