AP: США нададуть Україні черговий пакет військової допомоги на $275 мільйонів

Пентагон підготував для України черговий пакет військової допомоги на $275 мільйонів.

Як повідомляє Associated Press із посиланням на американських посадовців, про нього оголосять сьогодні, 28 жовтня.

У пакеті не буде нових видів озброєнь. Штати передадуть переважно боєприпаси, зокрема для високомобільних ракетно-артилерійських систем HIMARS.

Загальна американська військова допомога Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії становить майже $16,8 мільярда.