Bloomberg: Марк Цукерберг втратив понад $100 мільярдів за 13 місяців. Це найбільше падіння статків серед світових мільярдерів

Статки генерального директора компанії Meta Марка Цукерберга зменшилися на $100 мільярдів за 13 місяців.

Про це пише видання Bloomberg.

За даними Bloomberg Billionaires Index, 38-річний Цукерберг зараз має чистий капітал у $38,1 мільярда. При цьому у вересні 2021 року його статки становили $142 мільярди.

Зокрема, бізнесмен втратив $11 мільярдів після того, як компанія Meta повідомила про зниження прибутків протягом другого кварталу поспіль.

Цукерберг володіє понад 350 мільйонами акцій Meta. Раніше він посідав третє місце за індексом багатства Bloomberg, поступаючись лише Джеффу Безосу та Біллу Гейтсу. Нині власник Meta посідає 23 місце.